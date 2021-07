Jessica (27) und Niklas Schröder (32) sind bereit für ihr Baby. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist derzeit in der 34. Schwangerschaftswoche. Es sind also nur noch wenige Wochen, bis sich ihre kleine Tochter Hailey Emilia auf den Weg macht. Je näher die Entbindung rückt, desto mehr denkt Jessi über ihr Wunschszenario nach. Im Promiflash-Interview verriet die Influencerin, wie die ideale Geburt für sie aussieht.

"Meine Wunschgeburt wäre so, dass es einfach losgeht irgendwann, wir aber noch ein paar Stündchen hier zu Hause entspannen können. Und wenn man merkt, es wird ernster und schmerzhafter, dann geht es ab in die Klinik", schilderte die 27-Jährige. Aufgrund der Gesundheitslage sind die Auflagen in den Krankenhäusern noch immer streng. In der von ihnen gewählten Klinik dürfe Nik – nach aktuellem Stand – aber zum Glück von Anfang an dabei sein.

Obwohl es in dem Krankenhaus auch die Option auf ein Familienzimmer gibt, möchte Jessi nicht lange in der Einrichtung bleiben. "Meine Wunschvorstellung wäre höchstens zwölf Stunden dortzubleiben und dann nach Hause zu gehen. Ich fühle mich zu Hause einfach am wohlsten", erklärte die Blondine gegenüber Promiflash. Nik und sie hätten dank ihrer beiden Mütter und ihrer Wochenbetthebamme super Unterstützung.

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder, TV-Sternchen

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, Influencerin

