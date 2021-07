Macht Selena Gomez (29) hier etwa Andeutungen über ihren Ex Justin Bieber (27)? Die beiden Sänger galten als absolutes Traumpaar, als sie 2010 ihre Beziehung öffentlich machten. Doch was in den Jahren darauf folgte, war für Selena wohl alles andere als ein Traum: Die beiden trennten sich mehrfach und die Musikerin musste sich nach dem endgültigen Liebes-Aus sogar professionelle Hilfe holen, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Nun postete sie ein Video, von dem Fans glauben, dass es darin um Justin geht.

Auf TikTok teilte die Musikerin und Make-up-Unternehmerin am Mittwoch einen Clip, in dem sie – wie auf der Plattform üblich – ihre Lippen zu Video-Sound bewegte. Dieser besagte: "Du willst mir also sagen, dass du sein astrologisches Geburtshoroskop lesen kannst, aber seine Warnsignale nicht erkennst? Ach, Mädchen..." In einem roten Pullover nahm sie dabei einen Schluck aus einer Cola-Dose, bevor sie verschmitzt in die Kamera schaute. Ihre Fans interpretierten in das Video hinein, dass Selena in der Vergangenheit die Warnsignale eines Mannes nicht erkannt habe – genauer gesagt die von ihrem Ex Justin.

"Du bist die Schlimmste, wenn es darum geht, schlechte Eigenschaften eines Mannes nicht zu sehen – siehe Justin", schrieb etwa eine Userin in der Kommentarspalte und fügte ein weinendes Emoji hinzu. "Mit dem Geburtshoroskop hättest du es wissen müssen – Justin ist schließlich Fisch", spielte eine andere Followerin in der Kommentarspalte scherzhaft auf das Sternzeichen des 27-Jährigen an.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de