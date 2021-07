Dua Lipa (25) und Anwar Hadid (22) schweben auf Wolke sieben. Nach ihrer Trennung von Isaac Carew fand die Sängerin 2019 in Anwar einen neuen Partner an ihrer Seite. Wie happy die "One Kiss"-Interpretin mit dem Bruder von Gigi Hadid (26) ist, zeigt sie immer wieder mithilfe süßer Pärchenfotos im Netz. Mehr möchte sie aber von ihrer Beziehung im Netz aber nicht preisgeben. Nun teilte Dua Lipa erneut romantische Bilder von sich und ihrem Liebsten.

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty eine Reihe von Bildern, auf denen nicht nur sie zu sehen ist. Anwar umarmt Dua Lipa auf einer Aufnahme liebevoll mit einem verliebten Grinsen von hinten, während sie dabei zuckersüß grinst. Auf einem weiteren Schnappschuss schmiegt die Künstlerin ihre Wange an die Stirn ihres Freundes und genießt mit geschlossenen Augen sichtlich jeden Moment mit Anwar. "Heute war ein guter Tag", schrieb sie zu der Fotostrecke.

Dass die Beauty in Answar offenbar genau den Richtigen gefunden hat, machte sie bereits in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone deutlich. "Ich fühle mich in der Beziehung sehr wohl, mehr als in allen anderen", betonte die 25-Jährige im Gespräch.

Instagram / dualipa Anwar Hadid und Dua Lipa im Juli 2021

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa und ihr Freund Anwar Hadid

