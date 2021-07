Da hat sich Lucas Cordalis (53) aber einen ganz besonderen Ort zum Sonnen ausgesucht! Bereits seit 2014 gehen Daniela Katzenberger (34) und ihr Schatz nun schon gemeinsam durchs Leben. Nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (5) und der anschließenden Hochzeit vor fünf Jahren lieben sich die zwei noch so sehr wie am ersten Tag. Das zeigte das Paar erst kürzlich mit einem heißen Knutschbild. Nun veröffentlichte die Katze zwei weitere Pärchenfotos, auf denen es sich ihr Liebster auf ihrem Hintern gemütlich machte.

Am Wochenende postete die 34-Jährige die süßen und zugleich amüsanten Bilder auf ihrem Instagram-Account. "Backenkissen", kommentierte die Kultblondine schlicht die zwei Schnappschüsse. Auch Lucas teilte eines der Fotos auf seinem Profil und schrieb: "Das weichste Kissen der Welt". Augenscheinlich fand die Realityshow-Darstellerin selbst, dass es ganz witzig war, dass ihr Süßer seinen Kopf so einfach auf ihrem Po ablegte. Auf einer der Aufnahme lachte Daniela nämlich herzlich, während sich ihr Ehemann dadurch nicht stören ließ und sich einfach weiter sonnte.

Auch die Fans der Spanienauswanderer fanden die Momentaufnahmen äußerst lustig. "Einmal Pupsen bitte", schrieb beispielsweise ein User. Ein anderer Abonnent fügte hinzu, dass er es als äußerst erholsam empfinde, "endlich mal normale Menschen" in den sozialen Netzwerken zu sehen. "Ich finde es so toll, dass ihr so einfach so unbeschwert frei sein könnt. Genießt es", schwärmte ein weiterer Fan.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Juli 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Juli 2021

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Juli 2021

