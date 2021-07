Jessica Schröder (27) kann es kaum erwarten! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin befindet sich mittlerweile in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft: Es dürfte inzwischen nicht mehr allzu lange dauern, bis die Influencerin und ihr Mann Niklas Schröder (32) ihre Tochter Hailey Emilia auf der Welt willkommen heißen dürfen. Gegenüber Promiflash plauderte das Paar jetzt aus, dass die Kleine in Jessis Bäuchlein schon total aktiv ist!

Im Gespräch mit Promiflash schwärmten die werdenden Eltern regelrecht von der Aufgewecktheit ihres ungeborenen Babys. "Man spürt die Händchen durch den Bauch. Die Füße spürt man und sieht man auch", freute sich Nik und fügte an: "Das ist schon Wahnsinn!" Besonders aktiv sei Hailey, wenn ihre Mutter etwas Süßes esse. "Dann merke ich direkt einen Fuß in meiner Rippe und denke mir so: 'Ah, mein Mäuschen mag das'", berichtete Jessi.

Außerdem habe das Mädchen tagsüber immer wieder Schluckauf. "Das ist ganz normal. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Kinder schon atmen können und das Fruchtwasser schlucken", erklärte die 27-Jährige. Währenddessen vibriere ihr Babybauch dann immer. "Das ist schon süß mit anzusehen", schwärmte Jessi freudestrahlend.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, November 2020

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de