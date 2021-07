Spencer Pratt (37) teilt mächtig gegen den The Hills-Cast aus! Er und seine Frau Heidi Montag (34) standen gemeinsam mit Stars wie Brody Jenner (37) und Audrina Patridge (36) für die TV-Show vor der Kamera. Besonders gut verstand sich das Paar aber nicht mit den anderen Kandidaten – im Gegenteil: Zwischen ihnen und den anderen Teilnehmern krachte es gewaltig. Nun schoss Spencer aufs Neue gegen seine Co-Stars!

Ein Fan fragte den 37-Jährige auf Twitter, ob Audrina und Co. sich für ihr Verhalten den Eheleuten gegenüber mittlerweile entschuldigt hätten – immerhin gab es noch kürzlich mächtig Zoff. Spencer antwortete mit einem eindeutigen Statement. "Nein, sie sind die schlimmsten Menschen überhaupt", wetterte die TV-Persönlichkeit. Doch damit nicht genug: Als der Abonnent mutmaßte, dass Eifersucht seitens der anderen Stars der Grund für die Anfeindungen sei, stimmte der Beau nur zu.

Auch Heidi zog vor Kurzem öffentlich über ihre TV-Kollegen her. "Der schlimmste Cast. 'Hallo, wir sind in einer Realityshow – tut wenigstens so, als wärt ihr interessant'", schrieb die Beauty vor einigen Wochen auf ihrem Twitter-Account. Damit deutete sie an, ihre Kollegen seien einfach zu langweilig für die TV-Welt.

Getty Images Heidi Montag und Spencer Pratt im Oktober 2019 in West Hollywood

Getty Images Der Cast von "The Hills: New Beginnings"

Getty Images Heidi Montag auf der "The Hills"-Premierenfeier in Los Angeles im Juni 2019

