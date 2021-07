Gerade erst konnten sie ihr 25-jähriges Erfolgsjubiläum feiern – steht als nächstes vielleicht der große Reunion-Auftritt an? Als der Song „Wannabe“ im Jahr 1996 die Charts rund um den Globus stürmte wurden die Spice Girls über Nacht zu Weltstars. Die fünfköpfige Girlband gilt seitdem als eine der erfolgreichsten weltweit. Nach ihrer Auflösung Anfang der 2000er traten die Sängerinnen hin und wieder noch zusammen auf. Doch bei der letzten Bandreunion 2019 war Victoria Beckham (47) nicht mehr dabei. Ihre Spice-Girl-Kollegin Mel C (47) deutete jetzt aber an, dass die Band mit Live-Auftritten liegbäugelt und Victoria sogar dabei sein könnte!

Die Truppe würde laut Mirror dieses Jahr wohl gerne beim Glastonbury Music Festival auftreten. Immerhin haben die Damen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Singleveröffentlichung von "Wannabe" die Release eines neuen Songs angekündigt – da wäre ein Live-Gig schon passend. In einem Interview mit Lorraine erklärte Mel C auf die Frage, ob denn sogar alle fünf ehemaligen Bandmitglieder auf die Bühne kommen würden: "Ich will nichts vorwegnehmen, aber unter uns gesagt: Ich weiß, dass Frau Beckham gerne in Glastonbury auftreten würde."

Die letzten Auftritte der Truppe seien schließlich so toll gewesen, erklärte Mel C weiter im Interview. "Wir würden es lieben, das noch mal gemeinsam zu erleben, sofern uns die Welt und die äußeren Umstände das erlauben", betonte die britische Sängerin. Die Fans der Girlband dürfen also gespannt auf ein baldiges Wiedersehen hoffen!

Getty Images Die Spice Girls, 2007

Getty Images Melanie C, ehemaliges Spice Girl

Getty Images Spice Girls Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie C und Melanie B 2012

