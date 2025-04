Mel C (51) präsentiert ihr beeindruckendes Sixpack im Bikini

Melanie C bleibt auch mit 51 Jahren ihrem Spitznamen "Sporty Spice" treu! Am vergangenen Sonntag wurde die Sängerin in Sydney bei einem Spaziergang am berühmten Bondi Beach gesichtet. Die Britin zeigte sich in einem grünen Bikini, der ihren durchtrainierten Körper – inklusive stählernem Sixpack – perfekt zur Geltung brachte. Aber nicht nur damit zog sie alle Blicke auf sich, sondern auch durch ihre Begleitung: An ihrer Seite schlenderte ihr Freund Chris Dingwall, mit dem Mel erst seit einigen Monaten zusammen ist. Die beiden schienen die gemeinsame Zeit sehr zu genießen. Auf einem der Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, geben sie sich ganz verliebt einen Kuss, während sie im Gras sitzen.

Die 51-Jährige reiste im März zunächst beruflich nach Australien: Sie legte als DJane beim Melbourne Grand Prix auf und gönnt sich nun anschließend noch ein paar entspannte Wochen in Down Under mit ihrem Liebsten, der in Sydney wohnt. Sie und Chris haben ihre Beziehung im Sommer vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Spekuliert wird, dass sie sich bereits im Mai kennengelernt haben könnten, als Mel in Australien auf Tour unterwegs war. Nachdem sie im Juni beim Glastonbury Festival erstmals gemeinsam aufgetreten waren, verbrachten sie einen Sommer voller romantischer Zweisamkeit, unter anderem mit einem Urlaub auf Ibiza und einem Besuch in Wimbledon.

In ihrer Girlgroup-Vergangenheit sah es beziehungstechnisch für Mel C etwas anders aus. Wie sie in einem Interview mit The Project verriet, war es ihr in den frühen Tagen der Spice Girls vom Management untersagt worden, eine Beziehung zu führen – ein Verbot, das ihre Bandkolleginnen nicht betroffen hatte. Diese Erfahrungen haben sie geprägt, doch heute scheint sie ihre Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Nach einer siebenjährigen Beziehung mit dem Produzenten Joe Marshall, die 2022 endete, scheint sie mit Chris nun ihr Glück gefunden zu haben.

Getty Images Mel C und ihr neuer Partner, Wimbledon 2024

Getty Images Mel C, Sängerin

