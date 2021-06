Die Spice Girls sind zurück! Nachdem sie einen Nummer-eins-Hit nach dem nächsten hatten, legten Mel B. (46), Emma Bunton (45), Geri Halliwell (48), Victoria Beckham (47) und Mel C. 2001 eine Bandpause ein. Zuletzt gingen die Mädels 2019 auf Tour – allerdings ohne Vic, da sie mit ihrer Karriere als Sängerin offenbar abgeschlossen hatte und sich stattdessen völlig auf ihr Fashion-Imperium konzentrierte. Umso glücklicher dürfte Fans diese Neuigkeit machen: Die Spice Girls bringen eine neue Single raus – und zwar in der Originalbesetzung!

Das berichtet nun The Sun. Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der erfolgreichsten Girlband aller Zeiten bringen sie eine bisher unveröffentlichte Ballade heraus. Sie trägt den Titel "Feed Your Love" und wurde von den Spice Girls höchstpersönlich und den "Wannabe"-Komponisten Richard "Biff" Stannard und Matt Rowe geschrieben. Seit 2007 ist es die erste neue Musik, die die Gruppe auf den Markt bringt. Das Beste – und wohl noch überraschender als der neue Song selbst: Victoria Beckham alias Posh Spice ist mit von der Partie und singt das Lied zusammen mit den anderen vier.

Funfact am Rande: Ein kurzer Ausschnitt von "Feed Your Love" wurde bereits 2016 im Internet geleakt. Wie sich der Song in voller Länge anhört, das erfahren die Spice-Girls-Fans dann ab dem 9. Juli, wenn er zum Streamen verfügbar ist oder spätestens am 23. Juli. Da erscheint die Jubiläumsplatte "Wannabe25" im Handel.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Die Spice Girls in den Neunzigern

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Getty Images Die Spice Girls, 2007

Anzeige

Freut ihr euch über neue Musik der Spice Girls? Ja, das sind fantastische Neuigkeiten! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de