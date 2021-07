Gestern war es endlich so weit: Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) haben ihre Liebe nach wochenlangen Spekulationen auf Social Media offiziell gemacht! Die "On The Floor"-Interpretin und der Hollywood-Schauspieler Turteltauben bestätigten ihr Glück mit einem niedlichen Kuss-Foto. Aber was macht eigentlich J.Los Ex Alex Rodriguez (45), während die Sängerin im Netz rumknutscht? Er schließt auf eine entspannte Art und Weise mit seiner Verflossenen ab: A-Rod verbringt gerade einen ausgelassenen Single-Urlaub!

Neue Fotos, die jetzt TMZ vorliegen, zeigen Alex während seines Urlaubs an der französischen Riviera: Auf den Pics rutscht er beispielsweise auf einer aufblasbaren Rutsche ins kühle Nass. Im Moment genießt der 45-Jährige die Sonne in der Nähe von St. Tropez auf einer luxuriösen Jacht – und das nicht allein! Er soll das Wassergefährt nämlich gemeinsam mit einigen Freunden und attraktiven Frauen bewohnen.

Laut eines Insiders handle es sich dabei aber keinesfalls um romantische Beziehungen: Vielmehr bestehe A-Rods Reisegruppe aus Freunden, Familienangehörigen und Mitarbeitern seines Unternehmens. Der ehemalige Baseballspieler plane nämlich, seinen 46. Geburtstag am 27. Juli auf der Jacht zu feiern – und da ist es ja dann kein Wunder, dass er seine Liebsten mit dabei haben will!

Instagram / arod Alex Rodriguez im Juli 2021

Instagram / arod Alex Rodriguez im Juni 2021

Instagram / arod Alex Rodriguez, Ex-Baseballspieler

