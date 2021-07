Walentina Doronina rechnet mit Tommy Pedroni ab! Die beiden TV-Singles gingen bei Are You The One – Reality Stars in Love direkt auf Flirtkurs. Doch schon nach der ersten Nacht erlosch das Feuer der Leidenschaft. Der Franzose hatte stattdessen ein Auge auf Melina Hoch geworfen. Doch als er dann nach einer Challenge erneut Walentina daten musste, baggerte er diese charmelos an, wie sie Promiflash verriet.

"Alleine hat Tommy immer mit mir auf Best Friends und flirty gemacht. Kaum waren die anderen da, hat er immer gegen mich geschossen", erklärte die Influencerin gegenüber Promiflash. Vor versammelter Mannschaft hatte er sogar erklärt, "eher wenig" Lust auf ein Treffen mit ihr zu haben. Das sah laut Walentina danach aber ganz anders aus: "Das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass er mehrfach versucht hat, mich beim Date zu küssen."

Da er sich ja eigentlich auf Melina konzentrieren wollte, sei das ihrer Meinung nach ein sehr falsches Spiel von ihm – er sei absolut kindisch. Walentina selbst hat eine ganz einfache Erklärung für sein Verhalten: "Er hat sich sehr negativ von Melina beeinflussen lassen."

