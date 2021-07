Ist Dennis Schick (33) etwa wieder in festen Händen? Der ehemalige Traumfrau gesucht-Kandidat hatte sein Gewicht nach einer Magenbypass-OP in den vergangenen Monaten um sage und schreibe 90 Kilogramm reduziert. Seitdem fühlt sich der Immobilienmakler wieder viel wohler in seiner Haut – und auch in Sachen Dating scheint es momentan gut bei ihm zu laufen. Vor wenigen Tagen postete Dennis ein paar Videos mit einer mysteriösen Unbekannten. Handelt es sich dabei etwa um seine neue Freundin?

In seiner Instagram-Story postete der 33-Jährige kürzlich ein paar Videos mit einer Blondine. Die beiden waren offenbar gemeinsam in einer Bar – und schienen den Abend sichtlich zu genießen: Immer wieder lachten sie gemeinsam. "So ihr Lieben, jetzt sitzen wir hier mit der Jenny bei einem leckeren Bierchen – und es ist gar nicht mehr so warm. Also ich hätte ein Jäckchen einpacken sollen", erzählte Dennis. Ob es sich bei der Frau um seine neue Flamme handelt, verriet er allerdings nicht.

Zuletzt hatte der Schlagerstar Ende Juni bereits im Promiflash-Interview ausgeplaudert, dass er seit seiner Gewichtsreduktion viel öfter Geschlechtsverkehr hat. "Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch lieber Sex und mehr Sex als vorher – weil ich ein ganz anderes Körpergefühl habe", berichtete er. Dabei ließ Dennis allerdings offen, mit wem er die romantischen Stunden verbringt.

Instagram / dennisschick Dennis Schick, "Traumfrau gesucht"-Kandidat

Instagram / dennisschick Dennis Schick, 2021

Instagram / dennisschick Dennis Schick, "Traumfrau gesucht"-Teilnehmer

