Sie ist in heller Aufregung! Georgina Fleur (31) nutzt mehrere Social-Media-Kanäle, um ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben zu lassen. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ist zurzeit im neunten Monat schwanger: In gekonnten Posen präsentiert sie ihren Followern gerne ihre pralle Babykugel! Doch nun wurden ominöse Nachrichten in Georginas Namen verschickt. Offenbar ist die rothaarige TV-Bekanntheit Opfer eines fiesen Hacker-Angriffs geworden!

In ihrer Instagram-Story klärte Georgina ihre Fans über die seltsamen Vorkommnisse auf: "Wenn ihr Nachrichten von mir bekommt, bitte nicht auf den Link klicken. Die sind nicht von mir, das ist nicht sicher!" Sie könne sich selber nicht erklären, wie es zu dem Angriff kommen konnte, fügte die 31-Jährige hinzu. Zwar habe sie inzwischen alle Passwörter geändert, doch gerade auf Facebook würden immer noch Messages verschickt.

Den Tätern machte Georgina eine klare Ansage: "Mich nervt das einfach, ich weiß auch nicht, wieso man eine Frau in der Schwangerschaft so belasten kann!" Außerdem rief sie ihre Freunde auf, sie nicht über Instagram zu kontaktieren. Anscheinend ist das Problem noch nicht ganz behoben.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Instagram / georginafleur.tv Gerogina Fleur im Juli 2021

