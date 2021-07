Georgina Fleur (31) gibt ein neues Babybauch-Update! Mitte Mai gab die Influencerin bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Bis zur Geburt dauert es mittlerweile auch nicht mehr lange: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat schon einen kugelrunden Babybauch, den sie im Netz regelmäßig in knappen Outfits in Szene setzt – wie auch jetzt: Auf einem neuen Schnappschuss betont Georgina ihre Kugel besonders sexy in einem roten Badeanzug!

Auf Instagram veröffentlichte die gebürtige Heidelbergerin ein Foto von einem Bootstrip in ihrer Wahlheimat Dubai. Sie lehnt sich leicht nach hinten an die Reling, sodass ihr Babybauch dadurch besonders zur Geltung kommt. Diesen betont sie aber vor allem auch durch ihren knallroten Schwimmeinteiler. Dass Georgina sich auf der Zielgerade ihrer Schwangerschaft befindet, sieht man ihr aber nicht nur an. In der Bildunterschrift verriet sie, dass sie inzwischen im neunten Monat angekommen ist: "Die Zeit fliegt."

Erst kürzlich hatte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin bekannt gegeben, dass sie auch schon das Geschlecht ihres Babys weiß. Bei einer großen Wassershow erleuchtete eine Fontäne in Pink – Georgina erwartet also ein Mädchen.

