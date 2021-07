Till Adam kann es nicht verstehen! Der Ex on the Beach-Teilnehmer und seine frühere Verlobte Hanna Annika sind frisch getrennt. Das Paar ging schon kurz nach der Liebesreunion in der TV-Show wieder getrennte Wege. Gerade hat die Blondine nun verraten, dass sie aktuell nicht aufgrund der gescheiterten Beziehung traurig ist, sondern wegen eines missglückten Beauty-Eingriffs. Hanna ließ sich die Lippen aufspritzen und bereut es. Auch ihr Ex ist kein Fan von diesem Trend. Im Gespräch mit Promiflash betont Till: Hanna habe solche Eingriffe gar nicht nötig.

"Sie ist ein 23-jähriges Mädchen, das meiner Meinung nach bildhübsch ist. Warum man dann so viel an seinem Körper macht, kann ich nicht verstehen", erzählte der Bademeister im Rahmen der Dr.Sindsen-Fashionshow gegenüber Promiflash. Aber nicht nur er hoffe, dass die angehende Grundschullehrerin keine weiteren Schönheitsoperationen geplant habe – sondern auch seine Familie. "Meine Mama bezieht selten Stellung zu etwas, aber sie findet das momentan sehr erschreckend, was für einen Sinneswandel Hanna betreibt", erklärte der 32-Jährige. Für ihn habe natürliche Schönheit einen weitaus größeren Stellenwert.

Obwohl das Kapitel Hanna für den Kuppelshow-Dauerbrenner mittlerweile abgeschlossen ist, kann er beim Gedanken an seine Ex wohl noch immer nicht ganz emotionslos bleiben. Aus diesem Grund habe er sich die "Ex on the Beach"-Folgen bis heute kaum anschauen können: "Von der ersten bis zur sechsten Folge habe ich mir 'Ex on the Beach' zusammen mit meiner Mutter angeguckt. Aber danach war der Clinch mit Hanna und ich wollte mir das nicht weiter ansehen, wie ich Tag für Tag um sie gekämpft habe."

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

TVNow Till und Hanna, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNow Till Adam bei "Ex on the Beach"

