Fans finden: Cedric Beidinger hat nicht zu Hanna gepasst

Die Fans haben es schon geahnt! 2022 hatten sich Cedric Beidinger und Hanna Annika Möller (25) kennen und lieben gelernt. Ihre Beziehung ging auch schnell voran: Schon nach wenigen Monaten waren der Ex-Promi Big Brother-Sieger und seine Liebste zusammengezogen. Doch kurz nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Forsthaus Rampensau gaben Cedric und Hanna nun ihre Trennung bekannt. Davon sind aber nicht viele überrascht...

Unter einem Promiflash-Beitrag schreiben viele User, dass sie das Liebes-Aus schon geahnt haben. "Ich finde, er hat absolut nicht zu ihr gepasst. Er hat sie in Formate gebracht und auch der viele Sport. Das war sie früher gar nicht und das fand ich an ihr so sympathisch", meint ein Fan. Zwei weitere merken an: "Gut so. Das hat doch überhaupt nicht gepasst" und "Wenn man Forsthaus gesehen hat, konnte man sich das denken. Ich fand Cedric immer sympathisch, aber sein Verhalten ihr gegenüber da war ein absolutes No-Go."

Ein Fan sieht schon einen neuen, potenziellen Partner für Hanna. "Sie würde doch gut zu Mimis Yannick passen", schreibt er und spielt damit auf das frisch getrennte Temptation Island V.I.P.-Paar Michelle Gwozdz (29) und Yannick Syperek an. Offenbar sind mehrere der Meinung – ein Nutzer stimmt dem Kommentar direkt zu: "Das habe ich mir auch schon gedacht!"

Anzeige

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Hanna Annika und Cedric Beidinger

Anzeige

RTL / René Lohse Yannick Syperek, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

Anzeige

Denkt ihr, Hanna und Yannick würden zusammenpassen? Das passt überhaupt nicht. Würde super passen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de