Nach Cedric-Aus: Ist Hanna Annika bereit für neue Beziehung?

Hat Hanna Annika (26) das Single-Dasein langsam satt? Im Dezember des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und der einstige Big Brother-Gewinner Cedric Beidinger (30) kein Paar mehr sind. Nun verrät die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde, ob sie sich mittlerweile wieder auf eine Beziehung einlassen würde: "Ich glaube, wenn Mister Right einfach vor meiner Tür steht und klopft, dann bin ich bereit." Ganz genau könne sie das aber nicht sagen.

Mit dem Alleinsein hat Hanna offenbar kein Problem – im Gegensatz zu früher. "Ich glaube, dass es mittlerweile einfach so ist, dass ich nicht mehr die Notwendigkeit darin sehe, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war, dass ich dachte, ich bin nur erfüllt und mir geht es nur gut, wenn ich einen Partner an meiner Seite habe", berichtet die Ex von Till Adam (35). Dass sie diesbezüglich nicht die besten Erfahrungen gemacht hat, sei schließlich kein Geheimnis.

Cedric und Hanna wurden 2022 ein Paar. Nach nur wenigen Monaten Beziehung zogen sie zusammen, ein Jahr später fing es bei ihnen an zu kriseln. "Ich bin momentan selbst sehr unsicher und weiß einfach nicht, was richtig und falsch ist. Ich wünsche mir nur, dass wir es wieder hinbekommen und das Tief überwinden können", hatte die Schleswig-Holsteinerin damals in ihrer Instagram-Story geschrieben. Zwei Monate später wurde das Liebes-Aus publik.

