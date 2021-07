Cathy Hummels (33) teilt süße Momente ihres Wochenendes mit ihren Fans! Die Moderatorin meldete sich am Sonntag bei ihren Followern und erklärte, mit ihrem Sohn Ludwig (3) und ihrem neuen Hund Moon häufig alleine zu sein. Dabei betonte sie jedoch, wie sehr sie die beiden Kleinen liebe. Jetzt zeigte sie noch einmal, in welchem Maße – und postete ein Kussfoto von sich und ihrem Sohn Ludwig im Netz!

Auf Instagram teilte Cathy am Montag einen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem Ludwig ihr einen dicken Schmatzer gab – und zwar auf den Mund! "Und ich küsse weiter", stand unter dem Foto. Damit wollte sie wohl deutlich machen, dass sie trotz der vielen Zeit alleine mit ihrem Sohn Ludwig sehr glücklich sei. Außerdem erklärte die Kampf der Realitystars-Showmasterin ihren Fans noch etwas zum Hintergrund des Fotos. "Sonntag ist für mich Ludwig-Tag", schrieb sie und ergänzte: "Er darf sich immer wünschen, was wir machen. Dafür werde ich dann mehr als belohnt" – offenbar mit einem Küsschen.

Bei Cathys Fans löste das Foto jedoch eher gemischte Gefühle aus. Während die einen sich über den niedlichen Schnappschuss freuten und Cathy eine schöne Woche wünschten, fanden die anderen es nicht so toll, dass sie das Gesicht ihres Sohnes so offen im Netz zeigt. "Ich fand es immer gut, dass du dein Kind nicht so sehr im Internet präsentierst. Warum muss das jetzt anders sein? ", schrieb etwa eine Userin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

