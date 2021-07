Cathy Hummels (33) öffnet sich ihren Fans! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin ist nicht nur ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen, sondern auch Mutter ihres Sohnes Ludwig (3). Seit einigen Wochen kümmert sie sich außerdem liebevoll um ihre neue Hündin Moon. Während Cathy mit den beiden in München wohnt, ist ihr Mann, Fußballer Mats Hummels (32), aufgrund seines Vereins meist in Dortmund. Nun erklärte sie ihren Fans ehrlich, dass sie deswegen häufig alleine mit den Kleinen ist.

In einem neuen Instagram-Beitrag zeigte sich die Beauty am Sonntag ganz verschmust mit ihrer Hündin Moon. Unter dem Post schrieb sie: "Weil immer so viele fragen: Ja, ich bin viel alleine mit Ludwig und Moon" und fügte sinngemäß ein "aber was solls" auf Englisch hinzu. Dennoch scheint Cathy wohl glücklich mit ihrem Leben zu sein: "Ich liebe meine Babys mehr als alles andere auf der Welt", betonte sie schließlich unter dem Foto.

Cathys Fans schienen ihre Ehrlichkeit toll zu finden. "Du machst das super. Lass die Leute reden", schrieb etwa eine Userin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. "Für mich bist du eine wahnsinnig starke Frau. Du lebst dein Leben, so wie es dich glücklich macht und das ist es, worauf es ankommt", merkte eine andere Followerin an. Doch trotz des großen Zuspruchs zeigten sich auch einige Fans besorgt. "Heißt das, sie hat sich getrennt?", drückte ein User etwa seine Verwunderung über die Bildbeschreibung aus. Darauf gab Cathy vorerst jedoch keine Antwort.

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels mit Welpe Moon

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Hund

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

