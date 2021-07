Joanna hat die Qual der Wahl! Bei Mein Date, mein bester Freund & ich hat sich die Hamburgerin direkt in Single-Mann Michi Bauer (30) verguckt. Zu einem Kuss kam es zwischen der 30-Jährigen und dem ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten zwar nicht, jedoch scheinen die Funken ordentlich zu sprühen. Doch dann bekam Michi Konkurrenz von einem TV-Kollegen: Joanna durfte auf ein Date mit Michael Böhm gehen!

Während Joannas bisheriges Love Couple Michi Bauer und Maria Bells TV-Partner Micha in der Villa zurückbleiben mussten, stolzieren die zwei Ladys zu den Neuankömmlingen Michael Böhm und Amir. Während sich Maria dann Amir zum Cocktails schlürfen schnappte, fühlte Joanna lieber Michael auf den Zahn. Bei allen Bemühungen schien es nicht so richtig zwischen den beiden zu harmonieren. "Der Charakter ist nicht, was ich mir vorgestellt habe", stellte die Managerin ernüchtert fest.

Daher fiel Joanna die Wahl zwischen ihrem bestehenden Love Couple Michi Bauer und dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten nicht besonders schwer. "Ich bleibe weiterhin bei dir, weil du mein Herz erobert hast", schwärmte die Brünette von dem Michi Bauer. Auch Michi Böhm stellte nach seinem kurzen Aufenthalt in der Billies-Villa fest: "Sie ist leider nicht mein Typ Frau".

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1.

