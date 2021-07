Alexander Golz (25) rechnet mit Jill Lange (20) ab! Die Reality-TV-Stars waren sich in der Promi-Version von Are You The One? in der ersten Folge schnell nähergekommen. Zwischen den beiden fielen immer wieder heiße Küsse – und das, obwohl die Influencerin eigentlich an Danilo Sellaro interessiert ist. Als sie von der Moderatorin Sophia Thomalla (31) auf ihr Verhalten angesprochen wurde, meinte die Brünette, dass man sich "ja alles schön trinken" könne. Im Promiflash-Interview erklärt Alex nun, was er von Jill nach dieser Aussage hält!

Im Gespräch mit Promiflash stellte der Fußballer klar, dass die gebürtige Essenerin ihn mit diesem Kommentar überhaupt nicht getroffen habe. "Ihren Spruch sehe ich nicht als Abfuhr, sondern als Spruch, der zu ihrem IQ passt, weil es widerspricht komplett ihrem Handeln", wetterte er. Gerechnet habe Alex mit Jills Aussage aber nicht, denn das Geknutsche sei jedes Mal von ihr initiiert worden. "Aber das von mir ein Konter kommt, war auch jedem klar – und Angriffsfläche bietet sie dafür genug", äußerte der einstige Bachelorette-Teilnehmer.

Trotz der heißen Küsse glaube der Blondschopf aus Essen aber nicht, dass er und Jill ein Perfect Match sein könnten. Schon am ersten Abend haben die beiden Kandidaten das ausgeschlossen. "Da fällt der Montag eher auf einen Dienstag. Dafür müssten wir intellektuell schon mehr auf Augenhöhe sein", erklärte Alex seine Haltung.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / lifegolz Alexander Golz, ehemaliger Bachelorette-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de