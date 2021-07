Jill Lange (20) möchte sich bei der VIP-Version von Are You The One? wohl nicht allzu schnell auf einen Mann festlegen. Nachdem die Reality-Lady in der Kuppelshow schon in der ersten Folge mit Co-Kandidat Alexander Golz (25) rumgeknutscht hatte, bekundete sie ihr Interesse an Danilo Sellaro. Jetzt küsste Jill erneut ziemlich leidenschaftlich Alex – und zwar direkt vor Danilos Augen! Ihr Interesse an dem Tattoo-Fan ist dennoch keineswegs abgeebbt.

In den neuesten Doppelfolgen der Sendung für liebeshungrige Singles, die ihre Perfect Matches finden wollen, lässt Jill mal wieder nichts anbrennen. Obwohl sie eigentlich gerne Danilo kennenlernen würde, kuschelt und knutscht sie vor dessen Augen bewusst mit Alex. "Sie macht das extra, weil sie denkt, es macht mich eifersüchtig, aber es interessiert mich gar nicht", meint Danilo zu dem Schauspiel. "Ich wollte den Danilo ein bisschen provozieren", gibt Jill offen zu. Das Ganze hat allerdings zur Folge, dass der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat die Brünette nun nicht weiter kennenlernen möchte.

Auch in Bezug auf Knutschpartner Alex lässt sich Jill noch alles offen. Als sie sich in der sogenannten Matching Night nicht für ihn entscheidet, weil er optisch nicht ihr Typ sei, hakt Moderatorin Sophia Thomalla (31) nach: "Also du machst mit Alex rum, aber eigentlich ist das gar nicht dein Typ?" Jills gnadenlose Reaktion: "Man kann sich ja alles schön trinken."

