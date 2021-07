Ralf Schmitz (46) ist bald wieder im TV zu sehen! Im September des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Komiker von RTL zu Sat.1 wechselt und damit auch die Moderation der Datingshow Take Me Out an den Nagel hängt. Doch Ralfs Fans müssen nicht allzu lange auf die nächste Flirtshow mit ihm warten: Schon bald startet seine neue Sendung "Paar Wars"!

Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die erste Folge von Ralfs eigener Show auf dem Sender bereits am Freitag, den 3. September um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Anders als bei "Take Me Out" verkuppelt er darin jedoch keine Singles, sondern testet Paare, die sich bereits gefunden haben. Pro Sendung stellen sich jeweils drei Duos insgesamt acht Prüfungen. Das Team, das diese am besten meistert, hat am Ende die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Ralf selbst ist schon ganz aufgeregt, was "Paar Wars" und seine weitere Zusammenarbeit mit Sat.1 anbelangt. "Wir haben viel vor! Ich freue mich total auf die Shows mit Sat.1, weil viel Herzblut in den Ideen steckt und die Menschen, unsere unterschiedlichen, vielfältigen Leben und Alltäglichkeiten dabei im Vordergrund stehen", heißt es in der Mitteilung.

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

SAT.1/Boris Breuer Ralf Schmitz, Showmaster

SAT.1/Boris Breuer Ralf Schmitz, Komiker

