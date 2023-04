"Rate my Date": Ralf Schmitz bekommt eine neue Datingshow

Ralf Schmitz (48) will wieder für Liebe sorgen! Vor zwei Jahren war er von RTL zu Sat.1 gewechselt und hatte sein beliebtes Kuppelformat Take Me Out an Jan Köppen (40) übergeben. Seitdem hatte der Komiker schon drei Sendungen bei seinem neuen Arbeitgeber: "Halbpension mit Schmitz", "Paar Love" und "Voll verschossen". Nun bekommt Ralf mit "Rate my Date" eine weitere Datingshow.

"Das Besondere an 'Rate my Date' ist, dass die Liebe immer gewinnt. Der Single wählt in jedem Fall sein tollstes Date. Aber nur, wenn Mama der gleichen Meinung ist, klappt es auch mit der gemeinsamen Traumreise", erklärt Ralf in der Sat.1-Pressemitteilung das neue Format. In der Show trifft ein Single auf zehn potenzielle Partnerinnen – seine Freunde und Familie entscheiden dann, wer am besten zu ihm passt.

Dementsprechend verteilen sie Koffer mit Orten für das Date an die Kandidaten, die von einem Eis an der Tankstelle bis zu einer Reise auf die Seychellen reichen. Nach jeder Runde wählt der Single dann eine Kandidatin und ihren Koffer raus – und stimmt am Ende hoffentlich mit seiner Familie überein, um nicht nur die Liebe, sondern auch die Traumreise zu gewinnen. Die Show startet am Montag, dem 24. April, um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Getty Images Ralf Schmitz, Comedian

SAT.1 / Willi Weber Ralf Schmitz bei "Voll verschossen"

Getty Images Ralf Schmitz beim Fernsehpreis 2021

