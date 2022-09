Dieser "Take Me Out"-Moderator ist Svenja Theißens Favorit

In der RTL-Show Take Me Out wurde in letzter Zeit häufiger der Moderator ausgetauscht. Nachdem Ralf Schmitz (47) die Sendung verließ und kurze Zeit später ein ähnliches Format beim Konkurrenten Sat. 1 übernahm, wurde Jan Köppen (39) sein Nachfolger. Als Jan an Corona erkrankte, sprang kurzerhand Komiker Chris Tall (31) für ihn ein. Die einstige "Take Me Out" Kandidatin Svenja Theißen verrät, dass sie das Format immer noch leidenschaftlich gerne anschaut. Sie offenbart, welcher Moderator ihrer Meinung nach bislang die meiste Unterhaltung lieferte!

Ihm Rahmen der Berlin Fashion Week verriet Svenja auf dem Blogger-Event "mates date" gegenüber Promiflash, dass sie den Moderatoren-Wechsel von Ralf Schmitz zu Jan Köppen zunächst als sehr ungewohnt empfand. Denn Ralf galt viele Jahre lang als das Aushängeschild der Sendung. Als Jan erkrankte, sprang kurzerhand Komiker Chris Tall für ihn ein. Svenja offenbart, dass ihr seine Moderation sehr gut gefiel: "Ich finde, Chris Tall hat das echt gut gemacht. Also, wenn ich ehrlich bin, würde ich ihn als Moderatoren tatsächlich behalten."

Es sei gerade die Art und Weise von Chris, mit den Teilnehmern und Zuschauern zu kommunizieren, die Svenja toll findet: "Weil er noch mal ein bisschen mehr dieses Freshe, Kecke hat und vor allem dieses Schlagfertige. Gerade in der Kombi mit den Mädels finde ich das einfach genial." Ihr habe es große Freude bereitet, Komiker Chris zuzuschauen.

TVNOW / Stefan Gregorowius, TVNow/ Guido Engels Collage: Ralf Schmitz und Jan Köppen

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen, bekannt aus "Take Me Out"

Getty Images Chris Tall im November 2019 in Baden-Baden

