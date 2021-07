Ashley Graham (33) lässt die Hüllen fallen! Das Model verkündete erst vor wenigen Wochen, dass es zum zweiten Mal schwanger ist – und zwar nur anderthalb Jahre nachdem es seinen ersten Sohn Isaac auf die Welt brachte. Zusammen mit ihrem Mann Justin Ervin wartet Ashley nun nicht nur in voller Vorfreude auf Baby Nummer zwei, sondern hält auch ein paar Momente der Schwangerschaft fest. So knipste er sie und ihre Babykugel jetzt etwa – und zwar komplett nackt!

Am Sonntagabend veröffentlichte Ashley ein Foto auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem sie keine Sachen anhatte. Nur mit ihren Armen verdeckte die kurvige Beauty ihre Oberweite, während sie ihre runde Babykugel ins Bild hielt. Dabei stand sie inmitten von sehr hochgewachsenem Gras. Wie die 33-Jährige durch eine Verlinkung zeigte, hatte eindeutig ihr Mann, Filmemacher Justin, das Foto geschossen. Schon in ihrer ersten Schwangerschaft lichtete der Vater ihres Sohnes das Model nur sehr leicht bekleidet ab.

Fans der Body-Positivity-Aktivistin fanden das freizügige Foto toll. "Wunderschöne Mama in der Natur" und "Wow, du siehst so unglaublich toll aus in deiner Schwangerschaft", lauteten schließlich nur ein paar der Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / mrjustinervin Ashley Graham im Juli 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Mann Justin Ervin

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

