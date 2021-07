Walentina Doronina hatte es sich schon in der ersten Folge von Are You The One – Reality Stars in Love mit dem Großteil ihrer Mitbewohner verscherzt. Im Streit hatte die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin sogar angekündigt, im schlimmsten Falle gegen die ganze Gruppe zu spielen und den Gewinn des Preisgeldes zu verhindern. In der vergangenen Folge hatte die Blondine nun tatsächlich die Strategie ihrer Mitstreiter gecrasht. Anstatt sich an Abmachungen zu halten, wählte sie in der Matching Night Josua Günther und sorgte für verärgerte Gesichter. Im Promiflash-Interview machte Wale deutlich, dass sie dennoch nichts bereut.

"Die Strategie der anderen finde ich komplett absurd!", wetterte die 21-Jährige über die restlichen Kandidaten. Immerhin könnten diese niemals einschätzen, welcher Mann am besten zu ihr passt. In Alexander Golz (25) konnte sie sich nicht vorstellen, ihr Perfect Match zu finden: "Ich hätte nie im Leben Alex gewählt! Ich finde diesen Typen zum Kotzen und er ekelt mich an!" Stattdessen wollte die Reality-TV-Teilnehmerin den Mitstreiter wählen, den sie für richtig hält. "Da scheiße ich wortwörtlich auf die Meinungen der anderen und höre auf mein Herz und Bauch! Keiner sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe", stellte Walentina klar.

Die verbitterten Reaktionen auf ihren Alleingang lassen die Influencerin entsprechend kalt. "Mir war es scheißegal, wie es bei den anderen Kandidaten angekommen ist! Ich bin mir selbst treu geblieben und das ist das Wichtigste", beteuerte Wale. Immerhin habe sie in der Villa ohnehin keine Freunde finden wollen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

TVNOW / Markus Hertrich Walentina Doronina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, TV-Sternchen

