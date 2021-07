Schwebt Joelina Drews (25) etwa wieder auf Wolke sieben? Erst vor wenigen Tagen überraschte die Sängerin unter ihrem Künstlernamen Joedy ihre Fans mit musikalischem Nachschub. In ihrer neuen Single "Sag mir nicht, dass du mich liebst" lässt die Tochter von Schlagerkönig Jürgen Drews (76) ihren Gefühlen freien Lauf und singt über eine toxische Beziehung. Ist Joelina inzwischen wieder in festen Händen? Darauf deuten jedenfalls Aufnahmen im Netz hin...

Via Instagram nimmt Joelina ihre Follower natürlich auch während ihrer Auszeit auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca täglich in ihrer Story mit. Dabei kam es am vergangenen Abend zu besonders romantischen Szenen: Die Schönheit genoss mit ihrer Begleitung, Songwriter Adrian Louis, ein heißes Date im Whirlpool. Mit Snacks und Wein ließen es sich die beiden ordentlich gut gehen. Bis auf die Anmerkung "Qualitytime" ließ Joelina den Abend jedoch unkommentiert.

Einigen Fans der Beauty dürfte aber schon länger aufgefallen sein, dass es zwischen ihr und dem Musiker knistern könnte. So hinterlässt die 25-Jährige beispielsweise auch bei jedem Schnappschuss des Beat-Bastlers einen Like. Eine Aufnahme am Pool kommentierte Joelina sogar mit dem Wort "Babe" und zwei verführerischen Emojis.

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Künstlerin

Instagram / adrianlouiswhothatbe Adrian Louis, Songwriter

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Sängerin

