Jennifer Lopez (52) ist total verliebt in ihren Ben (48)! Vor wenigen Monaten wurden die Sängerin und der Schauspieler, die schon einmal Anfang der 2000er-Jahre miteinander liiert waren, wieder häufiger zusammen gesehen. Nur kurz nach Jennifers Trennung von ihrem Ex Alex Rodriguez (46) erwischten Paparazzi die beiden sogar beim Knutschen. Am Wochenende machte die "Hustlers"-Darstellerin ihre wiedergefundene Liebe zu Ben in den sozialen Medien endlich offiziell. Und nun wurde sie mit einer Kette mit dem Namen ihres neuen Freundes gesichtet!

Ben und Jennifer flogen vor wenigen Tagen nach Süd-Frankreich, um dort am Sonntag J.Los 52. Geburtstag ausgiebig zu feiern. Am Montag wurde die Schauspielerin dann in Monaco mit einem ganz besonderen Schmuckstück von Paparazzi abgelichtet: Auf einem Foto, das People vorliegt, trug J.Lo ein dünnes Goldkettchen, an dem die drei Buchstaben des Vornamens ihres Liebsten hingen. Ob Ben ihr den Halsschmuck etwa zum Geburtstag geschenkt hatte?

Über das Liebes-Outing des Paares freuten sich die Fans in den vergangenen zwei Tagen jedenfalls enorm. "Ihr seht so glücklich aus, das ist so toll", schrieb etwa eine Userin unter dem Foto, auf dem Ben und Jen sich knutschten. "Ich liebe es, euch zusammen zu sehen", betonte ein anderer Fan in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2002

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Daredevil"

