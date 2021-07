Doina Barbaneagra – heißt so Pietro Lombardis (29) neue Flamme? Vor wenigen Tagen wurde der einstige DSDS-Sieger in Wien gesichtet – an seiner Seite: die österreichische Fashion-Influencerin Doina Barbaneagra. Die beiden folgen sich auf Instagram und kommentieren sogar gegenseitig ihre Fotos. Hat Pietro nach seinem Hin und Her mit Laura Maria Rypa (25) tatsächlich eine neue Frau an seiner Seite? Gegenüber RTL dementierte der Sänger nun die Spekulationen: "Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Es gibt keine neue Freundin. Man darf sich in der heutigen Zeit auch mit jemandem treffen, ohne mit ihm zusammen zu sein." Zum Grund des Treffens äußerte er sich jedoch nicht...

