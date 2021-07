Haben sich Saskia und Bine auch nach ihrer Teilnahme an Princess Charming noch getroffen? Die beiden Kandidatinnen schienen sich nach ihrem Einzug in die Villa auf Anhieb gut zu verstehen – und kamen sich schnell näher: Die beiden küssten sich sogar! Doch weil Saskia an der Princess Irina Schlauch wenig Interesse hatte, entschied sie sich in der fünften Folge dazu, aus dem Format auszusteigen. Trotzdem wollte sie weiterhin mit Bine in Kontakt bleiben. Wie ging es nach Ende der Show mit den beiden weiter?

In der großen Wiedersehensfolge auf TVNow wollte die Moderatorin Lola Weippert (25) von der 33-Jährigen wissen, ob sie Saskia noch einmal wiedergesehen habe. "Wir kommen ja beide aus Berlin. Natürlich haben wir uns getroffen und darüber gesprochen. Das haben wir natürlich gemacht", berichtete Bine. Mehr scheint zwischen den beiden aber nicht gelaufen zu sein. "Wir sind super-gut befreundet – genauso wie mit den anderen Girls, das ist also alles super-entspannt", schwärmte die Maschinenbauingenieurin.

Dass zwischen den Teilnehmerinnen im Rahmen der Show echte Freundschaften entstanden sind, dürfte mittlerweile fast jedem bekannt sein: Nachdem Irina Bine und Miri nach Hause geschickt hatte, widmete sie ihnen sogar einen süßen Post im Netz. Unter ein Instagram-Bild schrieb die Princess: "Ihr wart für mich da und habt mich bestärkt, wenn es mir nicht so gut ging, und ihr habt mir Rückendeckung gegeben, wenn ich es gebraucht habe."

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

TVNOW Bine und Saskia bei "Princess Charming"

Instagram / irina.schlauch Princess Charming Irina Schlauch (Mitte) mit den Kandidatinnen Bine und Miri

Instagram / enivanb Bine, "Princess Charming"-Kandidatin 2021

