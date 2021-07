Eric Sindermann (32) gibt Einblicke in sein Liebesleben! Bei Ex on the Beach versuchte der Designer seine Verflossene Tara Tabitha (28) zurückzuerobern – ohne Erfolg. Der Berliner konnte es beim Flirten nicht nur bei der Österreicherin belassen, sonder schäkerte auch mit anderen Girls. Nach der TV-Show ist Eric umso bekannter und bekommt seitdem auch eindeutige Anfragen von Fangirls. In seinem Posteingang lassen sich sogar einige Nackt-Pics finden. Doch wie steht der Ex-Handballer zu Sex mit Fans? Promiflash hat nachgefragt.

In der Vergangenheit sei es für den 32-Jährigen eher schwer gewesen, Frauen kennenzulernen – seit seinem Reality-TV-Auftritt gestalte sich das Ganze hingegen deutlich leichter. Das Problem: Die meisten Damen seien lediglich darauf aus, eine Nacht mit jemandem aus der Öffentlichkeit zu verbringen. "Ich denke mir dann in dem Moment: Ist mir jetzt auch mal egal – ab und zu muss ich auch ein bisschen vom Job runterkommen", plauderte er am Rande seiner Dr.Sindsen-Fashionshow gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen und führte vielsagend aus: "Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Situation ausnutze, aber ab und zu kann man sich ja mal einen DVD-Abend gönnen."

Allerdings betonte der angehende Modekönig, dass ihn die eindeutigen Anfragen mithilfe von Nackedei-Aufnahmen auch etwas irritieren. "Mittlerweile ist es so, dass offene Angebote kommen, wo Frauen sich nackt zeigen. Das ist auch sehr oberflächlich", äußerte er – mit tiefgründigen Treffen habe das nur wenig zu tun.

