Ist Gerda Lewis (28) etwa wieder in festen Händen? Nach der Trennung von ihren Die Bachelorette-Gewinner Keno Rüst und dem darauffolgenden Liebes-Aus mit dem Sportler Melvin Pelzer (26) ist es um das Liebesleben der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin ruhig geworden. Sie schien sich in letzter Zeit mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Jetzt wurde die ehemalige TV-Rosenverteilerin mit einem unbekannten Mann beim Händchenhalten erwischt – Promiflash liegt davon ein Foto vor.

Auf der besagten Aufnahme, die Promiflash jüngst zugespielt wurde, sieht man Gerda und den offensichtlich athletischen Begleiter in einer Bar sitzen. Beide schauen zur Seite und er hält ihre Hand. Sieht ganz so aus, als würden die zwei sich schon länger kennen. In welcher Beziehung die beiden miteinander stehen, ist bis dato nicht bekannt – dass Gerda überhaupt in einer Beziehung ist, ist ebenfalls nicht offiziell bestätigt.

Zuletzt verriet sie noch Folgendes über ihr Liebesleben: "Ich bin nicht auf der Suche nach einem Mann", sagte sie gegenüber Promiflash erst vor wenigen Tagen in Bezug auf ihr Liebesleben. Außerdem fände sie es nicht so toll, einen Mann über Social Media kennenzulernen.

Anzeige

privat Gerda Lewis mit einem Unbekannten

Anzeige

Instagram / gerdalewis Influencerin Gerda Lewis

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de