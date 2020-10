Ist sie etwa wieder auf Männersuche? Aktuell scheint in Gerda Lewis' (27) Leben alles ziemlich rund zu laufen – vor wenigen Monaten allerdings sah das noch völlig anders aus. Zeitgleich zu dem dramatischen Beef mit ihren ehemaligen BFFs zerbrach auch die Beziehung zu Ex Melvin Pelzer (26). Mittlerweile hat sie diese Zeiten aber überstanden und eine neue männliche Begleitung an ihrer Seite: ihren Hund Teddy. Doch wäre Gerda auch wieder bereit für eine neue Romanze?

In einem Q&A auf Instagram verrät sie, dass sie generell nicht nach der Liebe suchen würde. Selbst zu Bachelorette-Zeiten habe sie niemals etwas erzwungen, sondern es einfach auf sich zukommen lassen. "Ich denke, man sollte es dem Schicksal überlassen. Der Richtige wird kommen, wenn die Zeit richtig ist", meint die 27-Jährige. Sie sei aktuell sehr glücklich in ihrem Leben. Momentan befinde sie sich an einem Wendepunkt.

Doch obwohl sie nicht explizit nach einem neuen Partner suchen würde, scheint die ehemalige Rosenkavalierin trotzdem nicht ganz abgeneigt zu sein. "Wenn ich jemanden treffen würde, wo ich das Gefühl hätte, es passt, wäre ich auf jeden Fall offen dafür", stellt Gerda klar.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis mit ihrem Hund, August 2020

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in London

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de