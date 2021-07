Lady Gaga (35) hat ihr Gleichgewicht offenbar bestens im Griff! Nicht nur mit ihrer Musik begeistert die Sängerin regelmäßig ihre zahlreichen Fans – auch in Sachen Mode ist die Stilikone für einige ihrer Supporter ein großes Vorbild. So überraschte die Künstlerin in der Vergangenheit bereits mit dem einen oder anderen skurrilen Outfit auf dem roten Teppich. Jetzt wurde Lady Gaga erneut in auffälliger Mode gesichtet – nämlich mit monströsen High Heels.

Neue Paparazzi-Bilder zeigen Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie Lady Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, am vergangenen Montag in New York City. Neben ihrem schwarzen engen Kleid und der farblich dazu passenden Tasche zieht die 35-Jährige aber besonders mit ihren Schuhen alle Blicke auf sich: Neben dem XXL-Plateau dürfte der dünne Absatz mindestens 20 Zentimeter hoch sein.

Für Lady Gaga aber offensichtlich kein Problem, auf den stylishen Stelzen zu spazieren. Vollkommen professionell und äußerst elegant setzte die "Poker Face"-Interpretin einen Fuß vor den anderen – auch wenn sie dabei mit jedem Schritt einen Sturz und möglicherweise den Bruch ihres Knöchelgelenks riskierte.

Anzeige

MEGA Lady Gaga im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Musikerin Lady Gaga

Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de