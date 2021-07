Laura Maack steht unter Schock! Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hatte sich lange Zeit auf ihren Urlaub in der Türkei gefreut – dort angekommen, musste sie jedoch eine schreckliche Erfahrung machen: Ein vermeintlicher Taxifahrer hat sie überfallen und bedrängt. "Ich hatte mich abgeschnallt und dann hat er mich halt an den Hals gepackt und so zurückgezogen", beschrieb die gebürtige Lübeckerin in ihrer Instagram-Story das entsetzliche Erlebnis.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de