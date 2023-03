Darum teilt BTN-Star Laura Maack auch Negatives im Netz!

Sie ist für mehr Ehrlichkeit im Netz. Laura Maack gehört zu den Berlin - Tag & Nacht-Darstellern, die am längsten in der Serie mitspielen. Seit 2014 schlüpft sie in die Rolle der Friseurin Paula. Doch sie begeistert die Fans nicht nur im TV – auch in den sozialen Medien konnte sie sich eine große Fanbase aufbauen. Dort teilt die Schauspielerin regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Laura scheut sich auch nicht, über ernstere Themen zu sprechen!

In einem RTLZWEI-Interview erklärt die Influencerin: "Ich finde es wichtig, dass man auch Sachen postet, die vielleicht nicht unbedingt immer positiv sind." Für sie sei es gut, offen über bestimmte Themen zu sprechen, weil es ihr helfe, damit besser umzugehen. "Tatsächlich bekomme ich auch viele Nachrichten von Followern, denen es ähnlich geht und die sich nicht getraut haben, darüber zu sprechen", plaudert Laura aus.

Sie betont aber auch, dass es wichtig ist, Beiträge dieser Art nicht zu erzwingen. "Ich teile nicht alles aus meinem Leben, das ist mir auch wichtig. Aber ich möchte auch teilen, dass es nicht nur gute Phasen im Leben gibt." Sie nutze ihre Reichweite, um zu vermitteln, dass man mit seinen Problemen nicht alleine ist.

"Berlin – Tag & Nacht" – Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTLZWEI

Laura Maack im März 2021 in Berlin

Laura Maack im April 2021

"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Laura Maack

