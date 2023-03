"Ganz schwierig": BTN-Star Laura Maack verlässt Komfortzone

So hat sich ihre Lebenseinstellung verändert! Laura Maack wurde durch ihre Rolle der Paula Habich in der RTL2-Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt. Seit 2014 ist sie gemeinsam mit ihrem Hund Mucki Teil der beliebten Reality-TV-Show und ist somit eine der Darstellerinnen, die am längsten dabei ist. Im Netz teilt die Schauspielerin außerdem Einblicke aus ihrem privaten Alltag. Jetzt erzählte Laura, wie sich die Sicht auf ihr Leben in den letzten Jahren geändert hat.

Im RTL2-Interview erzählte sie, dass sie schon oft gefragt wurde, ob sie sich inzwischen anders oder älter fühle. Dies sei für die Schauspielerin nicht der Fall gewesen. "Also man hat sich ja irgendwie immer gleich gefühlt", verriet Laura. "Ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich mich traue, Entscheidungen zu treffen, die ich mich sonst nicht getraut hätte. Sprich: Aus der Komfortzone rauszugehen", gab die "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin außerdem zu.

Das sei für die 35-Jährige sehr schwierig, denn sie brauche normalerweise eine Routine und Vertrautheit. "Einfach mal so in das kalte Wasser zu springen, da bin ich jetzt dabei", teilte Laura stolz mit. Welche Dinge zu dieser Umstellung beitrugen, berichtete sie auch: "Wenn man erwartet, dass sich [...] Sachen ändern und das aber nicht passiert, dann muss man selber etwas ändern."

RTLZWEI/Christoph Kassette Liza Waschke, Laura Maack, Denise Schwitalle, Laura Hink und Mareike Flügge

Instagram / aprilhopel Laura Maack im April 2021

Instagram / aprilhopel Laura Maack mit ihrem Hund

