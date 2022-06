Dieser Vorfall befasst Laura Maack bis heute! Vor einem knappen Jahr wurde die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in Istanbul Opfer eines Überfalls: In einem unregistrierten Taxi verlangte der Fahrer plötzlich mehr Geld und Griff sie sogar an. Noch immer leidet der Daily-Star im Alltag unter Flashbacks und macht eine Therapie. Einzig juristisch wird das ganze wohl keine Folgen haben – Promiflash berichtete Laura nämlich, dass kein Täter ermittelt werden konnte.

"Das ist im Sande verlaufen…", zeigte sich Laura im Gespräch mit Promiflash am Rande eines BTN-Fotoshoots enttäuscht. Die Polizei in Istanbul habe sie zwar vernommen, aber die Ermittlungen hätten sich kompliziert gestaltet: "Es war noch ein Zeuge dabei, der das auf einem Roller mitbekommen hat, aber dem Taxifahrer gehörte das Auto gar nicht und das war leider alles schwierig."

Ob ihr eine Verurteilung des Täters geholfen hätte, die Geschehnisse zu verarbeiten, wisse sie nicht. "Es hätte mir nur was gebracht, wenn solche Menschen bestraft werden, dass so was nicht wieder passiert", betonte Laura. Das wäre ihr vor allem für andere Urlauber wichtig gewesen.

