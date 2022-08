Freiheitsdrang: BTN-Star Laura Maack zog schon mit 15 aus!

Laura Maack stand schon früh auf eigenen Beinen! Bei Berlin - Tag & Nacht schlüpft die Berlinerin seit vielen Jahren in die Rolle der Paula. In der beliebten Daily begeistert sie die Zuschauer mit der verspielten Art der Schnitte-Friseurin – und auch einer romantischen Achterbahnfahrt. Privat wusste Laura offenbar schon früh, was sie will: nämlich selbstständig sein! Bereits mit 15 Jahren verließ sie deshalb ihr Elternhaus.

Im Rahmen der BTN-Kampagne "Starke Frauen" erzählte Laura Promiflash diese Episode aus ihrer Teeniezeit: "Ich bin mit 15 ausgezogen und habe alleine gelebt. Dabei bin ich oft hingefallen, aber auch wieder aufgestanden und das hat mir die Stärke gegeben, mich auf mich selbst verlassen zu können." Anlass zu dem mutigen Schritt seien damals die Trennung ihrer Eltern und ein Freiwilliges Soziales Jahr gewesen: "Daraufhin habe ich zu meinem Vater gesagt, was ich verdiene, was es an Kindergeld gibt, und dass ich jetzt ausziehen möchte."

Ihre Eltern stimmten dem Experiment zu – und die Sache hatte Erfolg, freute sich Laura im Gespräch mit Promiflash. "Das war erst mal auf Probe, aber diese Probezeit ist jetzt 20 Jahre her – ich glaube, die ist abgelaufen", witzelte sie.

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Joe (Lutz Schweigel) und Paula (Laura Maack) von "Berlin – Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram / aprilhopel Laura Maack, TV-Darstellerin

Anzeige

RTL2 "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Laura Maack mit ihrem Hund Mucki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de