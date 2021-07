Für Caroline Krüger startet ein ganz neues Kapitel! Bereits im Jahr 2019 nahm die Blondine an der 14. Staffel von Germany's next Topmodel teil. Kurz vor dem Einzug ins Halbfinale von Heidi Klums (48) Castingshow musste die gebürtige Cuxhavenerin dann allerdings ihre Koffer packen. Inzwischen hat die Schönheit ihre Karriere als Model offenbar an den Nagel gehängt – stattdessen wagte die Beauty nun einen ganz anderen Schritt: Caro ist nach Dubai ausgewandert!

Schon Anfang dieses Jahres ließ Caro ihre Heimat in Deutschland hinter sich und zog in ihr neues Zuhause in Dubai. Von einem Leben voller Shootings, Laufsteg-Jobs und Co. in dem beliebten Wüstenstaat träumt sie die 24-Jährige allerdings nicht. Caro hat andere Pläne, wie sie Bild verriet: "Ich arbeite hier als selbstständige Maklerin, habe schon tolle Erfolge erzielt und Millionen-Immobilien vermittelt." Neben ihrem neuen Job hat Caro auch ihre große Liebe gefunden. Sieht ganz so aus, als könnte es kaum besser laufen.

Eine Sache fehle Caro im weit entfernten Dubai dann aber doch: "Ich vermisse Hamburg so sehr!" Und das Modeln? "Es war eine tolle Erfahrung, ich möchte nichts missen, auch den Auftritt bei Heidi nicht", erklärte sie. Das Posieren vor der Kamera sei für Caro mittlerweile aber nur noch ein Hobby.

Anzeige

Instagram / caro.krueger Caro Krüger, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / caro.krueger Caroline Krüger, Maklerin

Anzeige

Instagram / caro.krueger Caro Krüger, Ex-GNTM-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de