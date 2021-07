Sie werden so schnell groß! Schon seit Jahren wird der Alltag der Familie Geiss von der Kamera begleitet: Dabei steht nicht nur die Ehe von Robert (57) und Carmen Geiss (56) im Vordergrund. Auch ihre Töchter Davina (18) und Shania Geiss (16) spielen eine wichtige Rolle – und sind schon von Kindesbeinen an Teil der TV-Show. Jetzt machte Carmen im Netz klar, wie schwer es für sie manchmal ist, dass ihre Kids so schnell erwachsen geworden sind!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 56-Jährige kürzlich einen Boomerang mit ihrem ältesten Töchterchen. Während Davina in dem Clip ihre Lippen zu einem Kussmund formt, strahlt Carmen überglücklich in die Kamera. Dabei scheint sie die Zeit mit ihrem Kind sehr zu genießen. "Sie wird immer mein Baby bleiben, auch wenn sie jetzt schon 18 ist", schrieb die Millionärsgattin darunter und verdeutlichte ihre Gefühle zusätzlich noch mit dem Hashtag #muttertochterliebe.

Dass das einstige Model total stolz auf seinen Nachwuchs ist, hat Carmen in der Vergangenheit bereits öfter im Netz gezeigt, zum Beispiel anlässlich Davinas bestandenen Abiturs. An diesem Tag teilte die Zweifachmutter eine ganze Reihe von Schnappschüssen von der Abschlussfeier. "Es war ein toller Moment, als Davina vorne stand", kommentierte die Kölnerin die Bilder.

Anzeige

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen, Shania, Robert und Davina Geiss

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Davina Geiss bei ihrer Graduationsfeier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de