Robert Geiss (57) dürfte vor Stolz beinahe platzen! Schon seit rund zehn Jahren können die Fans das Leben des deutschen Unternehmens und seiner Frau Carmen Geiss (56) im Rahmen der TV-Show Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie verfolgen. Dabei können sich die Zuschauer auch immer wieder über die Meilensteine im Leben der beiden Töchter Shania (16) und Davina (18) freuen – und da stand jetzt ein ganz besonderer an: Davina hat nun ihr Abitur bestanden!

Auf Instagram richtete Robert jetzt liebevolle Worte an seine Tochter und gratulierte ihr zum Schulabschluss. "Jetzt hast du's endlich geschafft und bist die Erste in der Familie, die Abitur hat", schwärmte der 57-Jährige und betonte: "Ich bin so stolz auf dich! Weiter so, mein Schatz! Ich liebe dich!" Zudem postete der Luxus-Liebhaber einige Schnappschüsse von der Abschlussfeier, für die sich die Familie Geiss so richtig herausgeputzt hatte: Davina trägt auf den Fotos sogar einen Talar mit passendem Hut, wie man es aus US-amerikanischen Highschool-Filmen kennt.

Aber nicht nur Robert ist so richtig stolz auf seine Tochter – auch die 18-Jährige selbst freut sich ganz offensichtlich über ihr bestandenes Abitur und den neuen Lebensabschnitt: Immerhin teilte Davina einige Clips des besonderen Tages und sogar ein Foto ihres Abschlusszeugnisses in ihrer Story.

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen, Shania, Robert und Davina Geiss

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss' Zeugnis

Instagram / robertgeiss_1964 Shania, Robert und Davina Geiss im Juni 2021

