Steht Gina-Lisa Lohfink (34) etwa auf TV-Muskelmann Andrej Mangold (34)? Die dritte Folge der zweiten Staffel von Kampf der Realitystars hat wieder ordentlich Zoff, Drama und sogar den einen oder anderen Flirt parat. In der ersten Hälfte der Episode wurde Der Bachelor von Kader Loth (48) gefragt, welche der anwesenden Frauen ihm am meisten zusagt – die Antwort schien vor allem Gina-Lisa nicht zu gefallen.

Andrej saß von den vier Ladies Kader, Gina-Lisa, Claudia Obert (59) und Jenefer Riili umringt am Pool. Als Hahn im Korb fiel es ihm gar nicht so leicht, anfänglich eine der Damen als die für ihn anziehendste zu bestimmen. "Der ist vom 'Bachelor', die Typen sind so, die können sich nicht entscheiden", mutmaßte Gina-Lisa. Das ließ der Ex-Basketballer nicht auf sich sitzen und erklärte, dass Jenefer am ehesten seinem Typ Frau entsprechen würde – dies schlug Gina-Lisa übel auf und sie verzog gleich das Gesicht.

In der Küche besprachen Gina-Lisa und Jenefer anschließend Andrejs Aussage unter vier Augen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin betonte aber, dass Andrej mehr mit ihrer Kollegin flirten würde: "Weil er sich bei dir einschleimen will." Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wusste hingegen gar nicht, wie sie die Situation einordnen sollte.

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold auf Mallorca

RTLZWEI Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, 2021

