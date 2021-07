Es war ein echter Schreckmoment für sie! Bei Svenja und ihrem Freund Steve steht eigentlich gerade Vorfreude auf dem Programm: Das Paar erwartet nämlich sein erstes gemeinsames Kind! Kennengelernt haben die zwei sich in der Kuppelshow Take Me Out, die sie zusammen verließen. Doch inmitten ihres Familienglücks wurden die beiden TV-Gesichter nun jäh gestört: Promiflash berichteten sie von einem hinterhältigen Einbruchsversuch!

Während sie im Gespräch mit Promiflash eigentlich ein Update zu ihrem wachsenden Babybauch geben wollte, kam Svenja auch auf den unschönen Moment zu sprechen: "Wir hatten am Wochenende einen großen Aufreger, was mir zu schaffen gemacht hat: Es wurde versucht, bei uns einzubrechen, zum Glück blieb es nur beim Versuch..." Auch wenn der Vorfall schon ein paar Tage zurückliegt, könne sie die Gedanken daran nicht ganz aus dem Hinterkopf verbannen, fügte sie hinzu.

Im September feiern Svenja und Steve bereits den vierten Jahrestag ihrer Liebe. Ob demnächst die Hochzeitsglocken läuten, steht allerdings noch in den Sternen. Svenja scheint aber bereit zu sein: "Ich finde, man kann den Sack doch nun zumachen – Haus, Kind… Heirat!"

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidaten

