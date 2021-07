Werden sie schon bald den Schritt vor den Altar wagen? In der fünften Staffel von Take Me Out kreuzten sich die Wege von Svenja und Steve. Tatsächlich gingen die beiden aus dem Kuppelformat als Paar hervor und sind nun schon seit fast vier Jahren glücklich miteinander. Kürzlich verkündeten die Turteltauben sogar, dass sie ein Baby erwarten – das allererste "Take Me Out"-Baby. Im Promiflash-Interview verriet Svenja nun, ob auch schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Die werdende Mutter wäre durchaus bereit, Steve das Jawort zu geben, wie sie im Gespräch mit Promiflash versicherte. Immerhin blickt das Paar schon auf einige gemeinsame Jahre zurück. "Am 15. September haben wir sogar schon unseren vierten Jahrestag. Ich finde, man kann den Sack doch nun zumachen – Haus, Kind… Heirat", erzählte Svenja ehrlich. An ihr liegt es also nicht, dass bisher noch kein Ring an ihrem Finger funkelt. Ein Antrag lässt allerdings auf sich warten. "Steve hat noch nicht gefragt. Aber da will ich ihn nicht unter Druck setzen", erklärte die Datingshow-Teilnehmerin. Hier und da mache sie jedoch durchaus mal ein Späßchen zu dem Thema.

Bis zum tatsächlichen Kniefall genießen die beiden nun aber die Schwangerschaft. Diese verläuft für Svenja bislang glücklicherweise ohne Probleme. "Ich hatte – Gott sei Dank – kaum Wehwehchen", freute sich die Hamburgerin. Inzwischen ist sie schon im vierten Monat und hat auch die Anfangsmüdigkeit überwunden.

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Steven und Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen, bekannt aus "Take me out"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de