Schon wieder ein Spoiler bei Die Bachelorette! Die aktuell laufende Staffel der Kuppelshow hielt in den vergangenen Wochen schon einige teils unschöne Überraschungen für die Zuschauer bereit – und das, obwohl bisher erst drei Folgen im Fernsehen gezeigt wurden. Denn schon durch den ersten Trailer zur Sendung wurde bekannt, dass die Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) mit mindestens fünf Männern rumknutschen wird. Vier davon waren sogar schon zu erkennen. Nun deutet der Trailer zur nächsten Episode an, dass der erste Kuss schon in Folge vier ins Haus steht!

Achtung, Spoiler!

Vor einigen Wochen konnte man im ersten Teaser bereits erkennen, dass Maxime in der Show einen Kandidaten im Helikopter küssen wird. Bei dem glücklichen Rosenanwärter handelt es sich um den Hamburger Julian Dannemann (27). Dieser trägt in besagter Szene laut dem Teaser ein blaues T-Shirt und genießt den Flug dabei neben Maxime, die ein blau-gelb-gemustertes Blumenkleid trägt. In der Vorschau zur vierten Folge sind die beiden nun in genau diesen Outfits zu sehen!

Und tatsächlich kommt es in der vierten Folge zum ersten Kuss der diesjährigen Bachelorette-Staffel! Wie in der neuen Episode, die nun schon auf TVNow abrufbar ist, deutlich wird, küsst Julian Maxime auf einem Einzeldate im Hubschrauber. Die Macher der Sendung haben hier also wohl erneut zu viel verraten.

