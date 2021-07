Die britische Königsfamilie wollte wohl keine Zeit verlieren! Am 29. Juli 1981 traten Prinz Charles (72) und Prinzessin Diana (✝36) vor den Traualtar. Die pompöse Märchenhochzeit in der St. Paul's Cathedral war damals ein absolutes Medien-Event und fuhr Rekordeinschaltquoten ein. Dieses Spektakel liegt heute genau 40 Jahre zurück. Eine lange Kennenlernphase hatte sich das Paar im Vorfeld jedoch nicht gegönnt. Vor der Hochzeit haben sich Lady Di und Prinz Charles nur 13 Mal getroffen.

Das hatte die zweifache Mutter im Jahr 1992 sogar selbst ausgeplaudert. "Wir haben uns 13 Mal getroffen und dann haben wir geheiratet", verriet Diana in persönlichen Aufzeichnungen, die in der Dokumentation "Diana: In Her Own Words" veröffentlicht wurden. Royal-Biografin Penny Junor berichtete nun gegenüber History Extra, dass diese Begegnungen noch nicht einmal unter vier Augen abliefen. "Der Großteil dieser Treffen hat in Gruppen stattgefunden. Sie haben sich also wirklich überhaupt nicht gekannt", behauptete die Autorin.

Die Ehe der beiden hielt auch tatsächlich nicht für die Ewigkeit. 1992 wurde die Trennung des Paares verkündet. Die offizielle Scheidung folgte vier Jahre darauf. Über das Verhältnis der Eltern von Prinz William (39) und Prinz Harry (36) wird noch heute viel spekuliert. Eine Vertraute von Diana hatte zuletzt ausgeplaudert, dass Charles die damals 20-Jährige nicht geliebt haben soll und ihr das vor der Hochzeit auch mitgeteilt habe.

