Macht Alex Rodriguez (46) es seiner Ex-Verlobten Jennifer Lopez (52) jetzt nach? Der Ex-Baseballprofi und die Sängerin trennten sich vor wenigen Monaten nach vier Jahren Beziehung. Schon kurze Zeit später wurde J.Lo dann mit ihrer früheren Flamme Ben Affleck (48) gesichtet. Vor wenigen Tagen machte sie schließlich ihre Beziehung zu ihm offiziell – und zeigt sich mit ihrem Liebsten seitdem total verliebt während ihres Europaurlaubs in der Öffentlichkeit. Doch auch A-Rod scheint aktuell einen entspannten Urlaub in Europa zu genießen – und zwar zusammen mit einer Frau!

Am Sonntag feierte J.Lo zusammen mit ihrem Freund Ben ihren 52. Geburtstag auf einer Jacht. Diese hatten sie in Saint-Tropez in Südfrankreich bestiegen. A-Rod feierte am Dienstag ebenfalls seinen Geburtstag – und zwar auch auf einer Jacht, die laut Fox News von Saint-Tropez aus losgefahren sein soll. Dabei sei er laut dem Sender sogar in weiblicher Begleitung gewesen. Denn neben der Countrysängerin Jessie James Decker und ihrem Mann Eric Decker (34) war auch eine unbekannte Blondine mit an Bord.

In einem Video, das der ehemalige Baseballstar auf seinem Instagram-Account teilte, war ansatzweise ebenfalls eine blonde Frau zu erkennen. Ob es sich dabei um die gleiche Dame handelt, ist bisher jedoch unklar. Während A-Rod anscheinend mit einer neuen Frau anbandelte, schlenderten J.Lo und Ben jedenfalls Händchen haltend durch Italien, wohin sie mittlerweile gereist sind. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind die beiden bei einem Pärchenausflug zu sehen.

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

Instagram / arod Alex Rodriguez im Juli 2021

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

