Was geht zwischen Alex Rodriguez (46) und Lindsay Shookus (41)? Vor wenigen Monaten wurde die Trennung des ehemaligen Baseballstars A-Rod und seiner Ex-Verlobten Jennifer Lopez (52) publik. Nur kurz später wurde J.Lo wieder mit ihrem Verflossenen Ben Affleck (48) gesehen – und machte am Wochenende ihre Beziehung und damit den zweiten Liebes-Versuch mit ihm sogar offiziell. Doch auch Alex und Lindsay, die Ex-Freundin von Ben, scheinen sich nun füreinander zu interessieren. Letztere likte jetzt einen Social-Media-Post von A-Rod!

Am Dienstag teilte Alex auf Instagram einen Beitrag mit Fotos und Videos seiner Geburtstagsfeier. Der TV-Produzentin Lindsay schien zu gefallen, was sie da sah – denn sie gab dem Post ein Like. In einem Clip des Beitrags war außerdem eine hellblonde Frau zu sehen – ihr Gesicht war dabei jedoch nicht zu erkennen. Deswegen spekulierten Fans in der Kommentarspalte darüber, wer das wohl sein könnte. "Wer ist die blonde Frau in dem Video? Ist das Lindsay?", fragte etwa ein User dort.

Tatsächlich wäre es nicht abwegig, dass die TV-Bekanntheit seine Geburtstagsparty besucht: Die beiden sollen laut PageSix schließlich schon seit 15 Jahren gute Freunde sein. Erst vor einem Monat besuchte Alex jedenfalls Lindsays Geburtstagsfeier – und zeigte sich dort mit ihr sehr vertraut. Vielleicht teilt A-Rod ja bald mehr von der blonden Unbekannten in seinem Video.

Instagram / arod Alex Rodriguez an seinem 46. Geburtstag

ActionPress Lindsay Shookus, TV-Produzentin

Instagram / arod Alex Rodriguez, Ex-Baseballspieler

